  3. ‘आज ‘बाबरी’ का नहीं बल्कि ‘बराबरी’ का दिन है…’ शाहनवाज़ हुसैन ने मुर्शीदाबाद मस्जिद विवाद पर दी प्रतिक्रिया

Babri Masjid-style mosque in West Bengal: निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद-स्टाइल' मस्जिद की नींव रख दी है। जिसको लेकर अब देश की सियासत गरमाने लगी है। इस बीच, भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज़ हुसैन की प्रतिक्रिया सामने आयी है। उन्होंने कहा कि आज 'बाबरी' का नहीं बल्कि 'बराबरी' का दिन है।

By Abhimanyu 
पढ़ें :- शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी, बोले- बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई तो उसका भी वही हाल होगा

दरअसल, 6 दिसंबर एकतरफ जहां बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी भी है। इस मौके को ध्यान में रखकर हुमायूं कबीर ने ‘बाबरी मस्जिद-स्टाइल’ मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया था। जिस पर भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन ने कहा, “आज 06 दिसंबर है, बाबासाहेब की पुण्यतिथि है। आज हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, जिन्होंने भारत को उसका संविधान दिया। आज ‘बाबरी’ का नहीं बल्कि ‘बराबरी’ का दिन है।”

इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या का मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी मस्जिद-स्टाइल’ मस्जिद की नींव रखने पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अगर टीएमसी बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखेगी, तो BJP वहां सत्ता में आएगी और उस ईंट को उखाड़कर फेंक दिया जाएगा।

