उपनिबंधक को हटाने की मांग पर कल होगा सुंदरकांड पाठ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन ने लिया धार्मिक रूप

पर्दाफाश न्यूज़ नौतनवा महराजगंज ::नौतनवा तहसील के उपनिबंधक संदीप गौड़ को हटाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन अब धार्मिक रंग ले चुका है। आंदोलन के दूसरे चरण के 26वें दिन किसान नेता नागेंद्र प्रसाद शुक्ला एडवोकेट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 10 अक्टूबर 2025 को उपनिबंधक के भ्रष्टाचार, तानाशाही और रिश्वतखोरी के विरोध में मंत्रोच्चारण के साथ पूजन-अर्चन एवं सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम ब्राह्मण समाज के विद्वान पंडितों द्वारा संपन्न कराया जाएगा, जबकि पंडित राज किशोर मिश्रा सुंदरकांड का प्रवचन करेंगे।

आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार में लिप्त उपनिबंधक को पद से हटाया नहीं जाता, तब तक यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा।