अयोध्या में श्रीराम मंदिर पूर्णता और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम की पावन जन्मभूमि पर भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तथा हिंदू धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देने वाले गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आज मंगलवार को भाजपा नेता जितेन्द्र जायसवाल ने अपने कैम्प कार्यालय पर फलदार आम के पौधे का रोपण कराया। पौधरोपण उनके पूज्य पिता विजय प्रकाश तथा माता गिरिजा देवी के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ।

भाजपा नेता जितेन्द्र जायसवाल ने कहा कि आज पूरी दुनिया पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के निर्धारित चक्र प्रभावित हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप असामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पेड़ों के अंधाधुंध कटान से पृथ्वी और मानव जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति, समाजसेवी संगठनों, विद्यालयों व शिक्षण संस्थानों को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए एवं उनकी नियमित देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे पौधे पुष्ट होकर बड़े वृक्ष बनें और मानव जीवन तथा पर्यावरण को लाभ पहुँचा सकें।

पौधरोपण के दौरान विजय प्रकाश व गिरिजा देवी ने भी वृक्षारोपण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है।

इस अवसर पर मुख्यरूप से अजय जायसवाल, निखिल जायसवाल,आर्यन जायसवाल मनीष बेरीवाल, शत्रुघ्न जायसवाल, राजन मद्देशिया, दिलीप गौड़, सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट