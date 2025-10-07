  1. हिन्दी समाचार
  3. Deepika Padukone : दीपिका पदुकोण को तृप्ति डिमरी ने किया सपोर्ट, Spirit विवाद पर सामने आया सच

बॉलीवुड एक्ट्रेस  तृप्ति डिमरी एक बार फिर से सुर्खियों में है।  इस बार  किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि एक पोस्ट लाइक को लेकर लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। बता दें कि तृप्ति डिमरी जल्द ही संदीप रेड्डी वांगा की ‘स्पिरिट’ में प्रभास के साथ नजर आने वाली है।  ये वही फिल्म है जिसमें पहले दीपिका पादुकोण को कास्ट किया गया था, जिन्हें बाद में मूवी से बाहर कर दिया गया था।  इसको लेकर विवाद जारी  है। इसी बीच तृप्ति डिमरी ने एक पोस्ट को लाइक करते हुए दीपिका पादुकोण को पब्लिकली सपोर्ट किया है।आईये जानते हैं ......

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

तृप्ति डिमरी ने लाइक किया पोस्ट

तृप्ति डिमरी ने जिस सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक किया है, उसमें पॉडकास्ट के दौरान सेलिब्रिटी साड़ी ड्रेपर डॉली जैन दीपिका पादुकोण की तारीफ करती दिख रही हैं. रेडिट पर पोस्ट इस वीडियो में डॉली जैन ने बताया कि कैसे दीपिका ने फिल्म ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ में ‘नगाड़ा संग ढोल’ के लिए 30 किलो का भारी लहंगा पहनकर  टफ कोरियोग्राफी पर डांस किया। इसकी वजह से उनके पैर सूज गए और खून बहने लगे. इसके बाद भी उन्होंने डांस पूरा किया।

क्या था पूरा विवाद?

जब से संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘स्पिरिट’ से दीपिका बाहर हुई हैं और तृप्ति को रिपलेस किया गया है। तब से चर्चाएं थीं कि दोनों एक्ट्रेस के बीच मनमुटाव और तनाव है।  इसके अलावा संदीप रेड्डी वांगा द्वारा दिए गए बयानों की वजह से भी ये चर्चा गर्म होने लगी।

तृप्ति  का ओपिनियन सामने आया 

इस विवाद के बीच तृप्ति ने बिना कुछ बोले ही इस मामले पर अपना ओपिनियन साफ कर दिया और पब्लिकली दीपिका के लिए अपना सपोर्ट दिखा दिया है. तृप्ति के लाइक के बाद इसके यूजर ने कमेंट किया कि ‘ये बहुत अच्छा है! दीपिका का समर्थन करते हुए देखकर अच्छा लगा। स्पिरिट को लेकर हुए विवाद के बाद लोग उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों ही प्रोफेशनल हैं।

