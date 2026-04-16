सांसद कंगना रनौत ने दिया अभिनेत्री दीपिका का साथ, पादुकोण ने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म को किया था मना

नई दिल्ली। सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का साथ दिया है। दीपिका ने कथित तौर पर काम के तय घंटों की कमी की वजह से बड़े बजट की फ़िल्मों से किनारा कर लिया। पिछले साल दीपिका पादुकोण एक तीखी बहस के बीच घिर गई थीं, जब उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा की फ़िल्म स्पिरिट से अचानक किनारा कर लिया था। इसकी वजह काम की कुछ खास शर्तें थीं, जिनमें आठ घंटे काम करने की मांग भी शामिल थी। कंगना ने इस बात पर रोशनी डाली कि समय और अनुभव के साथ काम और निजी ज़िंदगी के बीच संतुलन कैसे बदलता है। उन्होंने उस दौर को याद किया जब वह और दीपिका, अपनी महत्वाकांक्षा और कामयाब होने की चाहत में लंबे और थकाने वाले शिफ़्ट में काम करती थीं।

काम के घंटों पर चल रही बहस पर कंगना ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर कोई मुद्दा खड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें कि दीपिका पादुकोण किस मुकाम पर हैं, तो उन्होंने यह जगह अपनी मेहनत से बनाई है। उनकी एक बेटी है और वह अब अभिनेत्री के साथ साथ एक एक मां भी हैं। इसके साथ ही वह इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं। अगर आज वह सिर्फ़ आठ घंटे काम करना चाहती हैं, तो यह उनका हक़ है। उन्होंने आगे कहा कि जब दीपिका और मैं साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वह इम्तियाज़ की किसी फ़िल्म या किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा हमारा शिफ़्ट 12 घंटे का होता है। इसके जवाब में मैंने कहा कि मैं सिर्फ़ 10 घंटे काम करती हूं। इस पर उन्होंने कहा, वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। तो एक दौर ऐसा भी था जब हम 12-14 घंटे से कम काम करने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि हममें आगे बढ़ने की ज़बरदस्त चाहत थी। हम कामयाब होना चाहते थे। हम पूरी शिद्दत से काम कर रहे थे। हम अपनी मंज़िल पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। हम कामयाब होना चाहते थे और ये सारी चीज़ें हासिल करना चाहते थे। क्वीन फ़िल्म की इस एक्ट्रेस ने फ़िल्म इंडस्ट्री में नए कलाकारों के शुरुआती संघर्षों पर भी अपने विचार रखे। उन्हें अक्सर दूसरे कलाकारों से रिप्लेस किए जाने का ज़्यादा खतरा रहता है। उन्होंने उन सामाजिक दबावों की भी आलोचना की, जिनके चलते महिलाओं को काम की भारी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ घर-परिवार की ज़िम्मेदारियों के बीच भी संतुलन बनाकर चलना पड़ता है।