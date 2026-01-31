शाहिद कपूर और रश्मिका की फिल्म कॉकटेल-2 की शूटिंग हुई खत्म, डायरेक्टर होमी अदजानिया ने जमकर किया सेलिब्रेशन, जल्द ​रीलिज हो फिल्म

  1. हिन्दी समाचार
Updated Date

मुंबई। आने वाली रोम-कॉम फिल्म कॉकटेल-2 (movie cocktail-2) की शूटिंग पर पूरी हो गई है। फिल्म के अभिनेता शाहिद कपूर, अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और अभिनेत्री कृति सेनन (Actor Shahid Kapoor, Actress Rashmika Mandanna and Actress Kriti Sanon) लीड़ रोल में है। फिल्म को होमी अदजानिया (Director Homi Adajania) ने डायरेक्ट किया है। होमी ने शूटिंग खत्म होने पर एक मज़ेदार सेलिब्रेशन के साथ इस पल को यादगार बनाया है। होमी ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रैप-अप पार्टी की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की।

तस्वीर में शाहिद, रश्मिका और कृति डायरेक्टर के साथ मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर के साथ होमी ने एक कैप्शन में थोड़ा खास बताया। उन्होने लिखा कि कॉकटेल-2 की शूटिंग पूरी हो गई। हो सकता है मैं बायस्ड हूं, लेकिन यह थोड़ी खास लग रही है। मेरी शानदार क्रू और कास्ट को बहुत सारा प्यार, जिन्होंने मेरी अजीब हरकतों को बर्दाश्त किया और लव यू गाइज़।

फिल्म कॉकटेल-2 को लव रंजन (Luv Ranjan) ने लिखा है और मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजान ने इसे प्रोड्यूस किया है। मेकर्स ने कहानी के बारे में डिटेल्स को अभी सीक्रेट रखा है। पहली फिल्म कॉकटेल 2012 आई थी, जिसमें सैफ अली खान (saif ali khan) ने गौतम कपूर का दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने वेरोनिका मेलानी और डायना पेंटी (diana panty) ने मीरा साहनी का रोल किया था। यह एक मॉडर्न लव ट्रायंगल पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में प्यार और दोस्ती पर अपने मॉडर्न नज़रिए के लिए बहुत बड़ी हिट हुई थी। फिल्म कॉकटेल—2 की रिलीज़ डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है।

