जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बढ़ी मुश्किलें, चुनाव से ठीक पहले दर्ज हुआ केस

Case filed against Prashant Kishor: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां रणनीति और उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार में जुटी हैं और नेता अपनी-अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मुसीबत में पड़ गए हैं। उनके खिलाफ वैशाली जिले के राघोपुर थाने में केस दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, रणनीतिकार से राजनेता बनें प्रशांत किशोर पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर केस दर्ज किया गया है। अंचलाधिकारी के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि प्रशांत किशोर सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ राघोपुर पहुंचे थे। जन सुराज पार्टी के संस्थापक ने शनिवार को राघोपुर विधानसभा से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की।

राघोपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर का स्वागत जन सुराज के समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर फूल-मालाओं से की। यह इलाका पटना से करीब 50 किलोमीटर दूर गंगा के उस पार स्थित है और तेजस्वी यादव का पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। इस दौरान प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि अगर वह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उनके निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े तो तेजस्वी को वैसी ही हार मिलेगी, जैसी राहुल गांधी को अमेठी में मिली थी।

