ट्रंप ने इजरायल को ईरान के खिलाफ जंग में अकेला छोड़ा! यूक्रेन जैसा न हो जाए हाल

ट्रंप ने इजरायल को ईरान के खिलाफ जंग में अकेला छोड़ा! यूक्रेन जैसा न हो जाए हाल

Trump left Israel alone in the war against Iran: इजरायल पिछले दो साल से गाजा के आतंकी संगठन हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अब वो से सीधे तौर पर टकरा रहा है। ईरान और इजरायल संघर्ष में अब तक जो तस्वीरें सामने आयी हैं, उससे पता चलता है कि ईरान ने जितना नुकसान झेला है, उससे ज्यादा इजरायल को नुकसान हुआ है। इस बीच इजरायल का खुलकर समर्थन करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बदले-बदले नजर आ रहे हैं।