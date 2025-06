Trump Vs Musk : टेस्ला CEO बोले-ट्रम्प पर महाभियोग लगाकर जेडी वेंस को बनाएं राष्ट्रपति, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा-मस्क पूरी तरह से हो चुके हैं पागल

Trump Vs Musk: Tesla CEO said- Impeach Trump and make JD Vance the President, then the US President said- Musk has gone completely crazy