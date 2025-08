टैरिफ का दबाव बनाकर ट्रंप बेचना चाहते हैं F-35 स्टील्थ फाइटर जेट, भारत ने दिया करारा जवाब , यहां जानिए पूरी सच्चाई

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत को F-35 फाइटर जेट बेचने की पेशकश की है, वहीं इसके पीछे टैरिफ का असर पूरी तरह दिख रहा है। इसके बाद भारत ने साफ तौर पर बता दिया है कि उसे इस जेट में कोई इंट्रेस्ट नहीं है। आइए, जानते हैं कि क्या सच में ट्रंप सरकार भारत को ये “स्टील्थ” जेट देना चाहती है ?

इस जेट को लेकर टैरिफ का दबाव

ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वॉशिंगटन में फरवरी 2025 में मुलाकात किया था । इसी दौरान उन्होने ने मोदी से कहा अमेरिका इस साल से भारत को हथियारों की बिक्री कई अरब डॉलर बढ़ाएगा, जिसमें F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी शामिल है। इसे दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक माना जाता है, जो दुश्मन की रडार से बच सकता है. कई तरह के हमले कर सकता है। इसके साथ ही ट्रंप भारत पर टैरिफ का दबाव भी बनाया। अमेरीकन प्रेसिडेंट ने कहा कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, जिससे अमेरिकी व्यापारियों को नुकसान हो रहा है. इसके जवाब में उन्होंने सभी देशों, जिसमें भारत भी शामिल है पर जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही. कई लोगों का मानना है कि ट्रंप इस टैरिफ प्रेशर का इस्तेमाल भारत को F-35 खरीदने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसपर सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत इस दबाव में आ जाएगा? क्या F-35 सच में भारत के लिए फायदेमंद रहेगा।

F-35 में नहीं है दिलचस्पी- भारत

अमेरिकी मीडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अमेरिका को साफ भाषा में बताया है कि भारत को F-35 जेट खरीदने में रुचि नहीं जुलाई 2025 में हुई बातचीत में भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वे इस डील को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं हैं. वजह साफ है- भारत को इस जेट की कीमत, रखरखाव का का खर्च और इसकी जरूरत पर शक है. एक जेट की कीमत करीब 80 मिलियन डॉलर (लगभग 670 करोड़ रुपये) है. इसके साथ ट्रेनिंग और बुनियादी ढांचे का खर्च अलग से जोड़… से जोड़ना पड़ेगा.

