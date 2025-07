Kyunki Saas bhi Kabhi bahu thi 2: टीवी पर लौटते ही तुलसी ने आडियन्स की दिलों पर किया राज, देखकर दर्शक हुए इमोशनल निकले आंसू,

आडियन्स का फेवरेट शो ‘ क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ अब फिर से छोटे पर्दे पर वापसी की है। 29 जुलाई को रात 10 बजे इसका पहला प्रिमियर हुआ। इसके बाद लाखों फैंस ने देखकर अपना पुराना दिन याद किया। बता दें कि तुलसी वीरानी की एंट्री एक बार फिर हर घर में हो गयी है। आडियन्स तुलसी और वीरानी परिवार को देखकर इमोशनल हो गए हैं।

टीवी पर वापस लौटी तुलसी वीरानी

बीते मंगलवार यानी 29 जुलाई की रात साढ़े 10 बजे ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के पहले एपिसोड का प्रीमियर हुआ. इस एपिसोड को लाखों फैंस ने देखा और पुराने दिनों को याद किया. सोशल मीडिया पर टीवी शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ और तुलसी वीरानी ट्रेंड कर रहे हैं. यूजर्स के रिएक्शन इसपर देखने लायक हैं. कुछ ने अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर इसे देखा, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बड़े-बुजुर्गों को याद किया, जिनके साथ किसी जमाने में वो तुलसी और उसके परिवार की कहानी को देखा करते थे।

वीरानी परिवार को देख इमोशनल हुए फैंस

तुलसी वीरानी अपने परिवार से दर्शकों को किस तरह मिला रही हैं। इसको भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं।. ‘रिश्तों के भी रूप बदलते बदलते हैं, नए-नए सांचे में ढलते हैं…’ थीम सॉन्ग पर तुलसी का अपने पूरे घर में घूमते हुए एक-एक सदस्य से दर्शकों का मिलाने का अंदाज एक बार फिर देखा गया. इस बार भी शो की शुरुआत उसी अंदाज में हुई, जैसे 2000 के वक्त में हुआ करती थी. इसके बाद शुरू हुई वीरानी परिवार की कहानी.

Kyunki is back… but the one I used to watch it with isn’t.

it was me & Nani 💔

Now it’s just me… and her memories 💫#Nostalgic #kyunkisaasbhikabhibahuthi2#smritiirani #ksbkbt2 #kyunkisaasbhikabhibahuthi pic.twitter.com/HcXLClsd9z

— Opsora needs prayer only now🤲 (@Being_romeli) July 29, 2025