TVS Radeon :  इस स्टाइलिश बाइक पर GST Cut के बाद मिल रही जबरदस्त डील , जानें माइलेज और कीमत

TVS Radeon : अगर आप किफायती और फ्यूल एफिशिएंट बाइक खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। दरअसल हालिया GST Cut 2025 के बाद TVS रेडियॉन का बेस वेरिएंट मात्र 55,220 रुपये (एक्स शोरूम) में मिलेगा। इस बचत का फायदा आप 22 सिंतबर से उठा सकते हैं। आइए आपको Radeon के सभी वेरिएंट की कीमत और खासियत बताते हैं।

कीमत

टीवीएस रेडियॉन की कीमत GST Cut 2025 के बाद TVS Radeon की कीमत 59,950 से कम होकर 55,220 रुपये (एक्स शोरूम) होने की संभावना है, जो डीलरशिप के आधार पर थोड़ी अलग भी हो सकती है।

इंजन और माइलेज

टीवीएस रेडियॉन में 109.7cc का 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, इंजन मिलता है, जो 8.08 bhp की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 4-स्पीड कॉन्स्टेंट ट्रांसमिशन के साथ आता है। ये फ्यूल-एफिशिएंट भी है। वहीं माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि यह बाइक ARAI-सर्टिफाइड 73.68 kmpl का माइलेज देती है। हालांकि, रियल वर्ल्ड में यह बाइक 60-65 kmpl (सिटी) और 70 kmpl (हाईवे) तक का माइलेज दे सकती है।

फ्यूल टैंक क्षमता

10 लीटर की फ्यूल टैंक क्षमता के साथ, यह लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी बढ़िया है।