महाकुंभ की दो बसों में टक्कर,बस चालक समेत आठ यात्री घायल,2 किमी लंबा जाम लगा

यूपी (UP) के जौनपुर जिले के बक्शा थाना क्षेत्र में स्थित फतेहगंज बाजार में शुक्रवार दोपहर को एक बड़ा हादसा हो गया है। प्रयागराज से कुशीनगर जा रही सिकंदराबाद डिपो की बस (Bus of Secunderabad Depot) और कौशांबी डिपो की जनरथ बस (Janrath bus of Kaushambi Depot) आमने-सामने टकरा गईं। इस हादसे में एक बस चालक समेत 8 यात्री घायल हो गए।