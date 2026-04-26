World First Multi-Robot : दुनिया का पहला मल्टी रोबोट आ गया, जानें इसका इस्तेमाल

World First Multi-Robot : आधुनिक तकनीक जीवन में गहराई से अपना स्थान बनाती जा रही है। खबरों के अनुसार, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है, जिसमें Humanoids और ड्रोन दोनों की खूबियां हैं। इसे दुनिया का पहला मल्टी रोबोट कहा जा रहा है। इसे X1 का नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, पासाडेना में, यह रोबोट कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (CIT) के कैंपस में देखा गया था। इसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह एक सामान्य ह्यूमनॉइड्स जैसा है, जिसकी पीठ पर एक ड्रोन लगा हुआ है।

उड़ने और चलने की क्षमताओं को जोड़ता है

कैल्टेक और टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट द्वारा अनावरण किया गया X1 सिस्टम, दुनिया का पहला Multi-Robot System है जो एक Humanoid Robot को बैकपैक पर लगे ट्रांसफॉर्मिंग ड्रोन के साथ एकीकृत करता है। बचाव अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया यह सिस्टम Complex terrain और आपदाओं में नेविगेट करने के लिए चलने, उड़ने और चलने की क्षमताओं को जोड़ता है।

मल्टी रोबोट का इस्तेमाल

एक्स वन ऐसे मिशन के लिए बनाया गया है जो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम भरे या अफरा-तफरी वाले होते हैं। यह परीक्षण (test) एक बचाव अभियान की कहानी पर आधारित था, जिसमें X1 ने एक ‘तेज-तर्रार पहले जवाब देने वाले’ की भूमिका निभाई। वह इंसानी बचाव दल के पहुँचने से पहले ही उसने घटनास्थल का जायजा ले लिया।