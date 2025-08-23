  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा रखा था वोटर आईडी कार्ड

​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा रखा था वोटर आईडी कार्ड

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर फिर बिहार में बड़ा मामला सामने आया है। दो पाकिस्तानी महिलाओं के पास से वोटर आईडी कार्ड बरामद हुआ है। मामले के खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों महिलाओं की पहचान इस्लामपुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर गुमटी नंबर तीन टैंक लेन निवासी इमराना खानम उर्फ इमराना खातून और फिरदौसिया खानम के रूप में हुई है।

By Satish Singh 
Updated Date

भागलपुर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर फिर बिहार में बड़ा मामला सामने आया है। दो पाकिस्तानी महिलाओं के पास से वोटर आईडी कार्ड बरामद हुआ है। मामले के खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों महिलाओं की पहचान इस्लामपुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर गुमटी नंबर तीन टैंक लेन निवासी इमराना खानम उर्फ इमराना खातून और फिरदौसिया खानम के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के नाम पर ईपीआईसी नंबर जारी हुए थे।
भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि विशेष शाखा ने इसकी पुष्टी की है। दोनों महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे और उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है।

पढ़ें :- SIR 2025 एक संविधान विरोधी प्रयोग, यह ना सिर्फ मतदाताओं को हतोत्साहित करता है, बल्कि चुनाव की निष्पक्षता पर भी खड़े कर रहा सवाल: तेजस्वी यादव

तीन माह का वीजा और दशकों से रह रही है भारत में

गृह मंत्रालय की जांच में सामने आया कि फिरदौसिया 19 जनवरी 1956 को तीन माह के वीजा पर भारत आई थीं। वहीं, इमराना को 3 साल का वीजा जारी किया गया था। वीजा खत्म होने के बाद भी दोनो महिलाएं लौट कर अपने मुल्क पाकिस्तान नहीं गई। इस दौरान एक और पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद असलम के भारत में घुसने और आधार कार्ड बनवा लेने का मामला भी सामने आया है। असलम 24 मई 2002 को भारत आया थे और उन्हें 2 साल का वीजा मिला था।

राज्य मुख्यालय ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

बिहार राज्य मुख्यालय ने डीएम और एसएसपी से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ में यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां न हों। इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से व्यापक जांच रिपोर्ट जल्द ही गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

पढ़ें :- पटना, गया, भागलपुर समेत बिहार के 32 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सुनी जनसमस्याएं, दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सुनी जनसमस्याएं, दिए त्वरित निस्तारण...

मुंबई में अपरेंटिस पदों पर नेवल डॉकयार्ड ने निकाली बंपर भर्ती

मुंबई में अपरेंटिस पदों पर नेवल डॉकयार्ड ने निकाली बंपर भर्ती

मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है, किसी भी आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूं, हमले के बाद बोलीं सीएम रेखा गुप्ता

मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है, किसी भी आसुरी शक्ति...

​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा रखा था वोटर आईडी कार्ड

​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा...

मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को मूल कैडर किया गया रिलीव, आजम खान पर कार्रवाई के बाद आए थे चर्चाओं में

मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह को मूल कैडर किया गया रिलीव,...

भारत-नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई,21 बोरी यूरिया बरामद

भारत-नेपाल सीमा पर खाद की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई,21 बोरी यूरिया बरामद