​बिना वीजा के भारत में रह रही दो पाकिस्तानी महिलाएं मिली, बनवा रखा था वोटर आईडी कार्ड

भागलपुर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर फिर बिहार में बड़ा मामला सामने आया है। दो पाकिस्तानी महिलाओं के पास से वोटर आईडी कार्ड बरामद हुआ है। मामले के खुलासे के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों महिलाओं की पहचान इस्लामपुर थाना क्षेत्र के भीखनपुर गुमटी नंबर तीन टैंक लेन निवासी इमराना खानम उर्फ इमराना खातून और फिरदौसिया खानम के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों के नाम पर ईपीआईसी नंबर जारी हुए थे।

भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि विशेष शाखा ने इसकी पुष्टी की है। दोनों महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे और उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है।

तीन माह का वीजा और दशकों से रह रही है भारत में

गृह मंत्रालय की जांच में सामने आया कि फिरदौसिया 19 जनवरी 1956 को तीन माह के वीजा पर भारत आई थीं। वहीं, इमराना को 3 साल का वीजा जारी किया गया था। वीजा खत्म होने के बाद भी दोनो महिलाएं लौट कर अपने मुल्क पाकिस्तान नहीं गई। इस दौरान एक और पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद असलम के भारत में घुसने और आधार कार्ड बनवा लेने का मामला भी सामने आया है। असलम 24 मई 2002 को भारत आया थे और उन्हें 2 साल का वीजा मिला था।

राज्य मुख्यालय ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट

बिहार राज्य मुख्यालय ने डीएम और एसएसपी से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ में यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां न हों। इसके लिए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से व्यापक जांच रिपोर्ट जल्द ही गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।