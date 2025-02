U19 World Cup : BCCI ने पैसा बरसाया, चैंपियन टीम इंडिया के लिए 5 करोड़ रुपये इनाम का ऐलान

U19 World Cup : भारत की अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। निक्की प्रसाद की कप्तानी में भारतीय टीम ने रविवार 2 फरवरी को हुए फाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। कुआलालंपुर में खेले गए इस फाइनल में मिली जीत के साथ ही भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता। हालांकि सीनियर क्रिकेट से अलग आईसीसी ने इस खिताब को जीतने पर टीम इंडिया को किसी तरह का कैश प्राइज नहीं दिया लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस मामले में अपने विजेताओं का पूरा ध्यान रखा। बोर्ड ने वर्ल्ड चैंपियन टीम के लिए 5 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया है।

BCCI ने टीम को दिया इनाम

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर की और देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ियों के लिए अपनी तिजोरी खोल दी। बीसीसीआई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में खिलाड़ियों की सफलता का जिक्र करते हुए 5 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान किया। ये इनाम टीम में शामिल सभी 15 खिलाड़ियों, हेड कोच नूशीन अल खदीर और सपोर्ट स्टाफ के बाकी सदस्यों में बांटा जाएगा. नूशीन की कोचिंग में ही भारत ने 2023 में भी इसी टूर्नामेंट के पहले एडिशन का खिताब जीता था।

BCCI Congratulates #TeamIndia Womens U19 Team for Back-to-Back T20 World Cup Triumphs, announces a cash reward of INR 5 Crore for the victorious squad and support staff, led by Head Coach Nooshin Al Khadeer.#U19WorldCup

Details 🔽

— BCCI (@BCCI) February 2, 2025

आपको बता दें कि वर्ल्ड कप जीतने पर आईसीसी की ओर से टीम इंडिया को ट्रॉफी के साथ ही मेडल मिले लेकिन किसी तरह का कैश प्राइज नहीं मिला।इसकी वजह ये है कि आईसीसी अंडर-19 स्तर पर होने वाले वर्ल्ड कप में विजेता टीम को किसी भी तरह का पैसा नहीं देती है। ये बात मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप पर भी लागू होती है। इससे पहले 2023 में खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को भी कोई पैसा नहीं मिला था और तब भी बीसीसीआई ने ही 5 करोड़ का कैश प्राइज दिया था।

त्रिशा का फाइनल में कमाल

मैच की बात करें तो इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की लेकिन भारतीय स्पिन अटैक के सामने उसके बल्लेबाज कुछ भी चुनौती पेश नहीं कर सके। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 20 ओवर में सिर्फ 82 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से जी त्रिशा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट हासिल किए। बॉलिंग में कमाल दिखाने के बाद त्रिशा ने बल्ले से भी दम दिखाया और नाबाद 44 रनों की तेज पारी के दम पर भारत को सिर्फ 12 ओवर में ही 9 विकेट से जीत दिला दी। त्रिशा को प्लेयर ऑफ द मैच के साथ ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया क्योंकि उन्होंने 309 रन बनाए और 7 विकेट पूरे टूर्नामेंट में लिए।