सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपित व्लादिमीर पुतिन के बीच आलस्का में हुई बैठक बाद यूक्रेन पर कोई नतीजा नहीं निकला है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का शनिवार को अपना बयान जारी किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप-पुतिन की अलास्का समिट पर प्रतिक्रिया देते हुए घोषणा की है कि वह सोमवार को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर चर्चा करेंगे। यह घोषणा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करने के बाद कही।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया कि मैं सोमवार को वॉशिंगटन डीसी में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलूंगा और इन हत्याओं और युद्ध को खत्म करने से संबंधित सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। मैं इस निमंत्रण के लिए आभारी हूं। जेलेंस्की के मुताबिक ट्रंप ने उनके बीच काफी लंबी और सार्थक बातचीत हुई, जो शुरुआत में सिर्फ उनके और ट्रंप के बीच हुई और बाद में इस बातचीत में यूरोप के कई नेता भी उनसे जुड़े। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप और जेलेंस्की की होने वाली यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में हुई वार्ता के तीन दिन बाद होगी। हालांकि, ट्रंप और पुतिन की यह वार्ता बिना किसी युद्धविराम की घोषणा या मॉस्की के तीन साल से ज्यादा समय से जारी हमले को खत्म करने की दिशा में बिना किसी स्पष्ट सफलता के समाप्त हो गई। वहीं, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अलास्का से वॉशिंगटन लौटते समय जेलेंस्की के साथ फोन पर लंबी बातचीत की थी।