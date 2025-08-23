केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सुनी जनसमस्याएं, दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: महराजगंज स्थित अपने आवासीय कैम्प कार्यालय पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को जनसुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए लोग अपनी-अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे।

केन्द्रीय मंत्री ने सभी शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजस्व से जुड़ी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखीं। कई लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, शौचालय निर्माण तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी परेशानियां भी साझा कीं।

केन्द्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने हर समस्या पर अधिकारियों से मौके पर ही संवाद स्थापित किया और कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जनसुनवाई के बाद केन्द्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने संगठन की मजबूती और बूथ स्तर तक की सक्रियता पर जोर दिया।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए संगठन को लगातार जनता के बीच सक्रिय रहना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता ही सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं को जनता की समस्याओं और योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए ताकि वे सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें।

बैठक में केन्द्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी।

उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, हर घर नल योजना, पीएम आवास योजना और सड़क विकास जैसी योजनाओं से करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे घर-घर जाकर इन योजनाओं की जानकारी दें और अधिक से अधिक पात्र लोगों को इसका लाभ दिलाने में सहयोग करें।केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मंत्र दिया है, उसी को ध्यान में रखकर सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महराजगंज जिले में भी विकास कार्यों को और गति दी जाएगी। साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने यह भी आश्वस्त किया कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। जनसुनवाई में बडी संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए।