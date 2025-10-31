सोनौली में सरदार पटेल जयंती पर निकली “एकता दौड़” राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया
पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को थाना सोनौली परिसर में लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में “एकता दौड़ (Run for Unity)” का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में कोतवाली पुलिस बल के साथ सेंट जेवियर्स स्कूल के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। एकता दौड़ सेंट जेवियर्स स्कूल से प्रारंभ होकर सोनौली के राष्ट्रीय राजमार्ग तक निकाली गई। प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां लेकर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया।
इस मौके पर कोतवाली प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि “सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हमें उनके आदर्शों पर चलकर समाज में भाईचारा बनाए रखना चाहिए।”
दौड़ में शामिल छात्र-छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों को मिष्ठान वितरण कर राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएँ दी गईं।