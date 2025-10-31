  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. सोनौली में सरदार पटेल जयंती पर निकली “एकता दौड़”

सोनौली में सरदार पटेल जयंती पर निकली “एकता दौड़”

सोनौली में सरदार पटेल जयंती पर निकली “एकता दौड़” राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज ::राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को थाना सोनौली परिसर में लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी अजीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में “एकता दौड़ (Run for Unity)” का आयोजन किया गया।

पढ़ें :- इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में बीटेक 'केमिकल इंजीनियरिंग' चतुर्थ वर्ष के छात्र आकाश दत्त सिंह मृत मिले, पुलिस जांच में जुटी

कार्यक्रम में कोतवाली पुलिस बल के साथ सेंट जेवियर्स स्कूल के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। एकता दौड़ सेंट जेवियर्स स्कूल से प्रारंभ होकर सोनौली के राष्ट्रीय राजमार्ग तक निकाली गई। प्रतिभागियों ने हाथों में तख्तियां लेकर देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया।

इस मौके पर कोतवाली प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि “सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हमें उनके आदर्शों पर चलकर समाज में भाईचारा बनाए रखना चाहिए।”

दौड़ में शामिल छात्र-छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों को मिष्ठान वितरण कर राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएँ दी गईं।

 

पढ़ें :- नये आपराधिक कानूनों पर चला जनजागरूकता अभियान

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में बीटेक 'केमिकल इंजीनियरिंग' चतुर्थ वर्ष के छात्र आकाश दत्त सिंह मृत मिले, पुलिस जांच में जुटी

इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में बीटेक 'केमिकल इंजीनियरिंग' चतुर्थ वर्ष के छात्र...

नये आपराधिक कानूनों पर चला जनजागरूकता अभियान

नये आपराधिक कानूनों पर चला जनजागरूकता अभियान

अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले-गन्ना मूल्य का विज्ञापन अंग्रेजी में, किसान कैसे समझेंगे?

अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले-गन्ना मूल्य का विज्ञापन अंग्रेजी...

सोनौली में सरदार पटेल जयंती पर निकली “एकता दौड़”

सोनौली में सरदार पटेल जयंती पर निकली “एकता दौड़”

UP Rain Alert : यूपी में 6 नवंबर तक होगी बारिश, गिरेगा पारा, IMD का अलर्ट जारी

UP Rain Alert : यूपी में 6 नवंबर तक होगी बारिश, गिरेगा...

सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले-SIR में जाति से जुड़ा कॉलम भी जोड़े चुनाव आयोग

सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले-SIR में जाति से जुड़ा कॉलम भी जोड़े...