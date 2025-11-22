“सोनौली में विवाहित महिला की संदिग्ध मौत पर बवाल, मायके पक्ष की रैली—कड़ी कार्रवाई की मांग तेज”

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: सोनौली थाना क्षेत्र के नगर पंचायत सोनौली–घनश्याम नगर में 32 वर्षीय विवाहित महिला की संदिग्ध हालात में हुई मौत का मामला एक बार फिर गरमाता दिख रहा है। मृतका कमला देवी (32) पत्नी रमेश अग्रहरि की मौत के बाद मायके पक्ष और स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, कमला देवी की कुछ दिन पहले अचानक मौत हो गई थी। पति पक्ष ने दावा किया था कि सुबह करीब 9:30 बजे कमला के पेट में तेज दर्द उठा और अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। पति रमेश ने बताया था कि उसने घटना की सूचना सबसे पहले मृतका के मायके वालों को ही दी थी।

लेकिन दूसरी ओर, मृतका के पिता विनोद पांडेय ने बेटी की मौत को पूरी तरह संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जांच तेज करने और कठोर कार्रवाई की मांग की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने पति रमेश को जेल भेज दिया था।

इसी बीच, शनिवार को मायके पक्ष और स्थानीय लोगों ने सोनौली कस्बे में रैली निकालकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। लोगों ने नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने और आरोपी पक्ष पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।

सोनौली कोतवाल अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को जेल भेजा जा चुका है तथा मामले की जांच जारी है।