UP Assembly Winter Session 2025: कोडीन कफ सिरप पर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, सपा ने की जमकर नारेबाजी

लखनऊ। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र (UP Assembly Winter Session 2025) शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कोडीन कफ सिरप (Codeine Cough Syrup) मामले को लेकर हंगामा किया। विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर सपाइयों ने हंगामा किया। जमकर नारेबाजी की। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडेय (Mata Prasad Pandey) ने कोडीन कफ सिरप (Codeine Cough Syrup) मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर जवाब दे। यदि सपा कार्यकर्ता आरोपी हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

सपा नेता ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अस्पतालों में मनमानी जारी है। सरकारी डॉक्टर बाहर से दवा लिखते हैं। ऐसे में गरीब आदमी कैसे इलाज करा पाएगा। किसी भी सरकारी अस्पताल में एमआरआई मशीन काम नहीं कर रही है। जांचों में खूब उगाही की जाती है।

इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में कोडीन कफ सिरप (Codeine Cough Syrup) से एक भी मौत नहीं हुई है। सरकार इस पर पूरा जवाब देगी। यूपी में विधान मंडल के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में विपक्ष के हमलों से निपटने के लिए भाजपा ने भी पुख्ता रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने रविवार को लोकभवन में हुई भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सभी मंत्रियों और विधायकों को विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी से सदनों में आने को कहा है। कहा कि दोनों सदनों में विपक्ष के हर सवाल का जवाब पूरी दमदारी से देने के लिए मंत्रियों की तैयारी पूरी होनी चाहिए।