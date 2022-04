UP BEd JEE 2022: यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुरू,ये स्टेप करें फॉलो

UP BEd JEE 2022: यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 (UP BEd Joint Entrance Exam 2022) यानी यूपी बीएड जेईई (UP BEd JEE 2022) के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई है। इस बार बीएड दाखिला परीक्षा की जिम्मेदारी बरेली स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय (Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University) को सौंपी गई है।