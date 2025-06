UP BEd Result 2025 : यूपी बीएड परीक्षा का परिणाम घोषित, सूरज पटेल बने टॉपर, डाउनलोड करें रैंक कार्ड

UP BEd Result 2025 : उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 का परिणाम (UP BEd Result 2025) मंगलवार, 17 जून को घोषित कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय (Higher Education Minister Yogendra Upadhyay) और राज्य मंत्री रजनी तिवारी (Minister of State Rajni Tiwari) संयुक्त रूप से इस परिणाम को जारी किया।