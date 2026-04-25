अवैध रिश्ते का खूनी अंत! प्रेमिका ने एसटीएफ जवान की पत्नी और 8 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट

Durg ( C.G): छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शनिवार को एक महिला ने एसटीएफ कांस्टेबल की पत्नी और आठ वर्षीय बेटे की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी जबकि इस हमले में कांस्टेबल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गयी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के कांस्टेबल की दूसरी बेटी भी घटना के समय घर में मौजूद थी। वह भिलाई कस्बे के सुपेला पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत तितरुडीह कॉलोनी में सुबह करीब आठ बजे हुए इस हमले से बाल-बाल बच गई।

रिपोर्ट्स क मुताबिक दुर्ग के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने , ‘‘ आरोपी महिला सरोजिनी भारद्वाज (27) ने कथित तौर पर कांस्टेबल ललितेश यादव के घर में घुसकर चाकू से उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी। हमले के समय यादव घर पर मौजूद नहीं थे।’’पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल की पत्नी रीना यादव (32) और बेटे आदित्य यादव (8) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 12 वर्षीय बेटी बीच-बचाव करने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गई। कांस्टेबल की दूसरी बेटी, जो घर में मौजूद थी, किसी तरह बच निकली और उसने शोर मचाया, जिसके बाद पड़ोसियों ने सरोजिनी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अधिकारी ने बताया कि घायल लड़की का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है।

एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आरोपी महिला पिछले दो-तीन वर्षों से कांस्टेबल के साथ अवैध संबंध में थी और उसके साथ एक ही घर में रहना चाहती थी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार रात को इसी मुद्दे पर आरोपी महिला और कांस्टेबल के परिवार के बीच विवाद हुआ था।पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।