  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. नौतनवा:गांधी चौक पर घंटों रेंगती रहीं गाड़ियाँ,जाम में फंसे राहगीर बेहाल

नौतनवा:गांधी चौक पर घंटों रेंगती रहीं गाड़ियाँ,जाम में फंसे राहगीर बेहाल

गांधी चौक पर घंटों रेंगती रहीं गाड़ियाँ, जाम में फंसे राहगीर बेहाल,पुलिस बूथ के आसपास नहीं दिखी पुलिस, जिम्मेदारों की लापरवाही उजागर

By ब्यूरो टीम महराजगंज 
Updated Date

पुलिस बूथ के आसपास नहीं दिखी पुलिस, जिम्मेदारों की लापरवाही उजागर

पढ़ें :- सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्विट्जरलैंड की राजदूत से कि मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हो वार्ता

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महाराजगंज :: नगर के व्यस्ततम क्षेत्र गांधी चौक पर शनिवार दोपहर लगा भीषण जाम राहगीरों और वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बन गया। चिलचिलाती धूप में जहां लोग खुद को बचाने के लिए छाया ढूंढते रहे, वहीं जाम में फंसी गाड़ियाँ घंटों तक रेंगती रहीं। स्थिति यह रही कि लोग पैदल निकलना भी मुश्किल समझ रहे थे।

तस्वीरों में साफ़ देखा जा सकता है कि चौक पर वाहनों का लंबा जाम लगा रहा और अव्यवस्था का आलम बना रहा। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यह समस्या नई नहीं है, लेकिन शनिवार को हालात और गंभीर हो गए।

सबसे हैरानी की बात यह रही कि गांधी चौक पर स्थापित पुलिस बूथ पर दूर–दूर तक कोई पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से भगवान भरोसे छोड़ दी गई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुलिस चौकसी करती तो जाम की समस्या इतनी भयावह न बनती।

राहगीरों ने कहा कि भीषण गर्मी में छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। कई यात्री तो जाम खुलने की उम्मीद में मिनटों नहीं बल्कि घंटों तक फंसे रहे।

पढ़ें :- सोनौली में घटिया निर्माण पर गिरी गाज, सभासद रवि वर्मा की सख्ती से खुली पोल

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि गांधी चौक जैसे संवेदनशील और व्यस्त इलाके में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नियमित की जाए ताकि लोगों को इस तरह की परेशानी न झेलनी पड़े।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नौतनवा:गांधी चौक पर घंटों रेंगती रहीं गाड़ियाँ,जाम में फंसे राहगीर बेहाल

नौतनवा:गांधी चौक पर घंटों रेंगती रहीं गाड़ियाँ,जाम में फंसे राहगीर बेहाल

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्विट्जरलैंड की राजदूत से कि मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हो वार्ता

सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्विट्जरलैंड की राजदूत से कि मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों...

सोनौली में घटिया निर्माण पर गिरी गाज, सभासद रवि वर्मा की सख्ती से खुली पोल

सोनौली में घटिया निर्माण पर गिरी गाज, सभासद रवि वर्मा की सख्ती...

जनता ने कल बंगाल व तमिलनाडु में BJP के ख़िलाफ़ लाइन लगाकर डाला बंपर वोट, अब UP में PDA 95 प्रतिशत वोटिंग करके बनाएगा नया रिकॉर्ड: अखिलेश यादव

जनता ने कल बंगाल व तमिलनाडु में BJP के ख़िलाफ़ लाइन लगाकर...

नेपाल सड़क हादसा: 9 एंबुलेंस से घायलों को गोरखपुर भेजा गया, मां-बेटी का नेपाल में पोस्टमार्टम; प्रशासन पूरी रात अलर्ट

नेपाल सड़क हादसा: 9 एंबुलेंस से घायलों को गोरखपुर भेजा गया, मां-बेटी...

अखिलेश यादव, बोले-लखनऊ में भूमाफिया की तरह काम कर रही है बीजेपी,क्या गुंडे सिर्फ पश्चिम बंगाल में हैं? UP के गुंडों को भी उल्टा लटकाया जाए

अखिलेश यादव, बोले-लखनऊ में भूमाफिया की तरह काम कर रही है बीजेपी,क्या...