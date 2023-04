UP Board Result 2023 : यूपी बोर्ड (UP Board ) ने 10वीं-12वीं का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया है। इस साल 10वीं की परीक्षा में कुल 89.78 प्रत‍िशत छात्र और छात्राएं पास हुए हैं। इस साल परीक्षा में छात्रों का पास प्रत‍िशत 86.64 फीसदी और छात्राओं का पास प्रत‍िशत 93.34 फीसदी है। इस साल 29 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने दसवीं की परीक्षा दी थी। सीतापुर की छात्रा प्रियांशी सोनी (Priyanshi Soni) ने यूपी बोर्ड (UP Board ) दसवीं की परीक्षा में 600 में से 590 अंक लाकर प्रदेश में टॉप किया है।

यहां देखें टॉपर लिस्ट