UP Board Result : यूपी बोर्ड ने बनाए कई रिकॉर्ड, 100 साल में पहली बार 25 अप्रैल को रिजल्ट जारी कर रचा इतिहास

यूपी बोर्ड (UP Board) ने 25 अप्रैल को 10 वीं और 12 वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर इतिहास रच दिया है। यूपी बोर्ड (UP Board) का गठन 1921 में हुआ था। बोर्ड परीक्षा का पहला परिणाम 1923 में जारी किया गया था। यूपी बोर्ड (UP Board) के 100 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब बोर्ड ने दसवीं और बारहवीं के परीक्षा परिणाम 25 अप्रैल को जारी किया है।