UP IPS Transfer : यूपी में 11आईपीएस का तबादला, अमरेंद्र सेंगर लखनऊ और तरुण गाबा प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर

लखनऊ। यूपी में योगी सरकार (Yogi Government) ने शनिवार को 11 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। लखनऊ व प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। आईपीएस अमरेंद्र कुमार सेंगर (IPS Amarendra Kumar Sengar) लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर (New Police Commissioner of Lucknow) होंगे। वहीं, आईपीएस तरुण गाबा (IPS Tarun Gaba) को पुलिस कमिश्नर प्रयागराज (New Police Commissioner of Prayagraj) नियुक्त किया गया है। आईपीएस राजेश द्विवेदी (IPS Rajesh Dwivedi) को एसपी कुंभ प्रयागराज (SP Kumbh Prayagraj) के पद पर नियुक्ति दी गई है।

आईपीएस एसबी शिराडकर (IPS SB Shiradkar) को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ (Additional Director General of Police Lucknow) नियुक्त किया गया है। वह अभी तक लखनऊ पुलिस कमिश्नर के पद पर थे। आईपीएस रमित शर्मा (IPS Ramit Sharma) को अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बनाया गया है। आईपीएस प्रेमचंद मीना (IPS Premchand Meena) को एडीजी पुलिस आवास निगम लखनऊ (ADG Police Housing Corporation Lucknow) नियुक्त किया गया है। आईपीएस प्रशांत कुमार द्वितीय (IPS Prashant Kumar II) को आईजी रेंज लखनऊ (IG Range Lucknow) नियुक्त किया गया है।

आईपीएस विनोद कुमार सिंह एडीजी साइबर क्राइम यूपी नियुक्त किए गए हैं। आईपीएस प्रकाश डी अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे बनाए गए हैं। आईपीएस जय नारायन सिंह को एडीजी पीटीसी सीतापुर नियुक्त किया गया है।

इसी तरह, आईपीएस एलवी एंटनी देव को एडीजी सीबीसीआईडी यूपी नियुक्त किया गया है। आईपीएस रघुवीर लाल को एडीजी सुरक्षा के साथ एडीजी एसएसएफ की भी जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस के सत्यनारायण को अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। आईपीएस बीडी पॉल्सन को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण नियुक्त किया गया है। आईपीएस विद्यासागर मिश्र को रामपुर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। आईपीएस यमुना प्रसाद को डीसीपी नोएडा बनाया गया है।