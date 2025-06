UP News : दो साल पहले मर चुकी कर्मचारी का बेसिक शिक्षा विभाग ने फतेहपुर कर दिया ट्रांसफर, अब हो रही है किरकिरी

यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग (Basic Education Department) से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दो साल पहले मृत हो चुकी एक कर्मचारी का ट्रांसफर फतेहपुर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय (Directorate of Internal Accounts and Audit of Uttar Pradesh) की बड़ी लापरवाही सामने आई है।