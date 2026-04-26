कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल गांधी, कहा- बंगाल में लोकतंत्र नहीं, TMC का गुंडा राज चल रहा

Congress Worker Murdered in Asansol : आसनसोल में शनिवार को एक कहासुनी के बाद, एक शेयर ट्रेडर और कांग्रेस समर्थक देबदीप चटर्जी की दबंगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। आरोपियों ने चटर्जी को उसकी पत्नी और 10 साल के बेटे के सामने बेरहमी से मार डाला। जिसको लेकर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी पर हमला बोला है। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं, TMC का गुंडा राज चल रहा है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “कांग्रेस के कार्यकर्ता देबदीप चटर्जी की चुनाव बाद TMC से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ। पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं, TMC का गुंडा राज चल रहा है। वोट के बाद विरोधी आवाज़ों को डराना, मारना, मिटाना – यही TMC का चरित्र बन चुका है।कांग्रेस की राजनीति कभी हिंसा पर नहीं टिकी, और न कभी टिकेगी। हमने भी अपने कार्यकर्ता खोए हैं, फिर भी हमने हमेशा अहिंसा और संविधान का रास्ता चुना है। यही हमारी विरासत है, यही हमारा संकल्प।”

कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा, “मांग स्पष्ट है – सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, कठोरतम सज़ा मिले, और देबदीप के परिवार को पूर्ण सुरक्षा व मुआवज़ा सुनिश्चित किया जाए।भारत की अहिंसक परंपरा को कलंकित करने वाली इस राजनीति के सामने हम झुकेंगे नहीं। न्याय होकर रहेगा।”

मामूली कहासुनी में हत्या

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतक 43 वर्षीय देबदीप चटर्जी की पत्नी पियाली चटर्जी ने बताया कि शनिवार को रात करीब 1 बजे वे एक जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के बाद कार से घर लौट रहे थे। पियाली ने कहा, “मेरे पति गाड़ी चला रहे थे। जैसे ही हम आसनसोल शहर में अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के सामने पहुंचे, हमारी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। मोटरसाइकिल के पास कुछ स्थानीय युवक बैठे थे; वे आए और उन्होंने गाड़ी रोक दी।

पियाली ने कहा, “मेरे पति हमारी कार से बाहर निकले और उस घटना के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन उन युवकों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया।” उन्होंने बताया कि देबदीप ने उन युवकों से कहा कि वह स्थानीय कांग्रेस नेता प्रसेनजीत पुइतांडी को फोन करेंगे, जो उस हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, क्योंकि यह घटना इस दंपति के रिहायशी कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने हुई थी। उन्होंने कहा, “अचानक, उन युवकों ने मेरे पति को पीटना शुरू कर दिया। मेरे बेटे और मैंने हाथ जोड़कर उनसे गुज़ारिश की कि वे उन्हें छोड़ दें, लेकिन वे मेरे पति पर हमला करते रहे।”

अचानक, कुछ युवकों में से एक ने देबदीप को मुक्का मारा और धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। वह सड़क पर गिर गया, और जैसे ही उसका सिर ज़मीन से टकराया, वह बेहोश हो गया। देबदीप को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देबदीप पर हमला करने वाले लोग स्थानीय तृणमूल कांग्रेस पार्षद अनिमेष दास के सहयोगी थे। हालांकि, पार्षद ने कहा कि वह शहर से बाहर थे और उन्हें इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।