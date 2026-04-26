Mercedes-Benz C-Class : भारत में Mercedes-Benz C-Class और E-Class के सेलिब्रेशन एडिशन लॉन्च, बिकेंगी केवल 140 यूनिट्स

Mercedes-Benz C-Class : मर्सिडीज़-बेंज़ इंडिया ने देश में C-Class और E-Class के खास ‘Celebration Editions’ पेश किए हैं। यह ब्रांड के 140 साल पूरे होने के वैश्विक मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए किया गया है। इन लिमिटेड-रन मॉडल्स की घोषणा CLA Electric के लॉन्च के मौके पर की गई थी। इससे पहले भी EQS और Maybach GLS जैसे मॉडल्स पर इसी तरह के यादगार एडिशन देखने को मिले थे। खास बात यह है कि इन दोनों एडिशन की सिर्फ़ 140-140 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी।

कीमत

Mercedes-Benz C-Class Celebration Edition की कीमत ₹62.40 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो इसके स्टैंडर्ड मॉडल (₹59.90 लाख) से थोड़ी ज्यादा है।

Mercedes-Benz E-Class Celebration Edition ₹82.70 लाख (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है, जबकि इसके रेगुलर वेरिएंट की कीमत ₹80 लाख से शुरू होती है।

क्या है नया?

इन Celebration Editions में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी इंजन और परफॉर्मेंस पहले जैसे ही हैं। हालांकि, कंपनी ने इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स और प्रीमियम एलिमेंट्स जोड़े हैं, जैसे डैशकैम, रियर सीट एंटरटेनमेंट स्क्रीन, कुशन और खास कलेक्टिबल्स। इनका मकसद ग्राहकों को एक खास और एक्सक्लूसिव ओनरशिप एक्सपीरियंस देना है।

C-Class Celebration Edition में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर वाला डीज़ल इंजन लगा है, जो माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है। यह सेटअप 197 bhp की पावर देता है, साथ ही 20 bhp का अतिरिक्त बूस्ट और 440 Nm का टॉर्क भी देता है। पावर 9-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ज़रिए पिछले पहियों तक पहुँचती है।

हीटिंग और वेंटिलेशन

इसके खास फ़ीचर्स में आगे की सीटों के लिए हीटिंग और वेंटिलेशन, 360-डिग्री कैमरा, Burmester साउंड सिस्टम, 11.9-इंच का टचस्क्रीन इंफ़ोटेनमेंट यूनिट और पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल हैं।