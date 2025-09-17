UP News : कोलकाता सड़क हादसे में यूपी के छह लोगों की मौत, श्रद्धालु जगन्नाथपुरी गए थे दर्शन करने

नई दिल्ली। कोलकाता सड़क हादसे (Kolkata Road Accident) में यूपी के बलरामपुर जिले के रहने वाले छह लोगों की मौत की सूचना है। जिले के उतरौला, सादुल्लाहनगर व जरवा क्षेत्र से श्रद्धालुओं का जत्था जगन्नाथपुरी दर्शन (Jagannathpuri Darshan) को गया था। रास्ते में हादसा होने की खबर मिली है।

मामले में एसडीएम उतरौला अभय सिंह (SDM Uttaraula Abhay Singh) ने कहा कि जानकारी कराई जा रही है। अभी सूचना की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल, लेखपालों से जानकारी करा रहे हैं।