  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP News : कोलकाता सड़क हादसे में यूपी के छह लोगों की मौत, श्रद्धालु जगन्नाथपुरी गए थे दर्शन करने

UP News : कोलकाता सड़क हादसे में यूपी के छह लोगों की मौत, श्रद्धालु जगन्नाथपुरी गए थे दर्शन करने

कोलकाता सड़क हादसे (Kolkata Road Accident) में यूपी के बलरामपुर जिले के रहने वाले छह लोगों की मौत की सूचना है। जिले के उतरौला, सादुल्लाहनगर व जरवा क्षेत्र से श्रद्धालुओं का जत्था जगन्नाथपुरी दर्शन (Jagannathpuri Darshan) को गया था। रास्ते में हादसा होने की खबर मिली है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कोलकाता सड़क हादसे (Kolkata Road Accident) में यूपी के बलरामपुर जिले के रहने वाले छह लोगों की मौत की सूचना है। जिले के उतरौला, सादुल्लाहनगर व जरवा क्षेत्र से श्रद्धालुओं का जत्था जगन्नाथपुरी दर्शन (Jagannathpuri Darshan) को गया था। रास्ते में हादसा होने की खबर मिली है।

पढ़ें :- नशे के कारोबार के वर्चस्व को लेकर दो पक्षो में मारपीट और फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्ष फरार

मामले में एसडीएम उतरौला अभय सिंह (SDM Uttaraula Abhay Singh) ने कहा कि जानकारी कराई जा रही है। अभी सूचना की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल, लेखपालों से जानकारी करा रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नशे के कारोबार के वर्चस्व को लेकर दो पक्षो में मारपीट और फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्ष फरार

नशे के कारोबार के वर्चस्व को लेकर दो पक्षो में मारपीट और...

UP News : कोलकाता सड़क हादसे में यूपी के छह लोगों की मौत, श्रद्धालु जगन्नाथपुरी गए थे दर्शन करने

UP News : कोलकाता सड़क हादसे में यूपी के छह लोगों की...

Lucknow News :लखनऊ कैसरबाग हादसे के बाद मेयर - विधायक आमने सामने , दोनों में हुआ नोकझोक

Lucknow News :लखनऊ कैसरबाग हादसे के बाद मेयर - विधायक आमने सामने...

UP Heavy Rain Alert : यूपी के कई जिलों में भारी बारिश व वज्रपात का अलर्ट, 19 तक यहां होगी मूसलाधार बरसात

UP Heavy Rain Alert : यूपी के कई जिलों में भारी बारिश...

योगी सरकार ने छह विशेष सचिव का तबादला, देखें लिस्ट, किसको कहां मिली तैनाती?

योगी सरकार ने छह विशेष सचिव का तबादला, देखें लिस्ट, किसको कहां...

देहरादून में आसमान से बरसी मौत, प्राकृतिक आपदा चपेट में आने से मुरादाबाद के 6 लोगों की मौत 3 लापता गांव में छाया मातम

देहरादून में आसमान से बरसी मौत, प्राकृतिक आपदा चपेट में आने से...