UP News : सपा विधायक अब्बास अंसारी मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, चित्रकूट के जेल अधीक्षक और जेलर सस्पेंड, इन पर भी गिरी गाज

UP News : चित्रकूट जेल अधीक्षक (Chitrakoot Jail Superintendent) के कमरे में सपा MLA अब्बास अंसारी (SP MLA Abbas Ansari) और उसकी पत्नी निकहत के बीच हुई मुलाकात के मामले में योगी सरकार (Yogi Government) ने बड़ी कार्रवाई हुई है। जेल अधीक्षक अशोक सागर (Jail Superintendent Ashok Sagar) और जेलर संतोष कुमार (Jailor Santosh Kumar) को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही डिप्टी जेलर पीयूष पांडे (Deputy Jailor Piyush Pandey) और 5 बंदी रक्षकों पर भी निलंबन की गाज गिराई गई है।

जेल अधीक्षक अशोक सागर (Jail Superintendent Ashok Sagar) के खिलाफ विभागीय जांच के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा जेलर और डिप्टी जेलर के खिलाफ डीजी जेल आनंद कुमार (DG Jail Anand Kumar) ने विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं।

दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की सिफारिश

डीआईजी जेल (DG Jail) प्रयागराज की रिपोर्ट के बाद अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की भी सिफारिश की गई है। विधायक अब्बास अंसारी (MLA Abbas Ansari) की जेल बदलने के लिए भी सरकार को पत्र लिखा गया है।

राजीव कुमार और देव दर्शन की नई नियुक्ति

वहीं, उन्नाव से जेलर राजीव कुमार सिंह को चित्रकूट का नया जेलर (Jailor Rajeev Kumar Singh from Unnao is the new Jailor of Chitrakoot) और देव दर्शन सिंह को नया डिप्टी जेलर बनाकर चित्रकूट (Chitrakoot by making Dev Darshan Singh the new deputy jailer) भेजा गया है। बता दें कि यूपी के बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी (UP’s Bahubali Mafia Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद हैं। अब्बास से मिलने जेल में गई पत्नी निकहत से मोबाइल फोन समेत दूसरी चीजें बरामद हुई हैं। साथ ही दोनों की जेल में अलग रूम में मुलाकात कराई जा रही थी।

चित्रकूट की कर्वी कोतवाली में चौकी प्रभारी की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने विधायक अब्बास अंसारी, पत्नी निकहत बानो और उनके ड्राइवर नियाज़ समेत चित्रकूट जेल अधीक्षक अशोक सागर (Jail Superintendent Ashok Sagar) , और जेलर संतोष कुमार (Jailor Santosh Kumar) डिप्टी जेलर पीयूष पांडे (Deputy Jailor Piyush Pandey) , कॉन्स्टेबल जगमोहन समेत 6 पर नामजद केस दर्ज किया है।

FIR के मुताबिक, निकहत बानो बीते कई दिनों से पति अब्बास अंसारी से रोजाना सुबह बजे 11 मिलने पहुंचती थी और रोजाना 3-4 घंटे जेल में बिताकर वापस लौट जाती थी। इसके अलावा, अब्बास से निकहत को मिलने के लिए जेल में कोई रोक-टोक नहीं थी। जेल से ही अब्बास अपनी पत्नी के मोबाइल फोन से मुकदमे के गवाहों और अभियोजन से जुड़े अफसरों को भी डराता-धमकाता था।

पत्नी के ही फोन से रंगदारी मांगता था। अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) से लगातार बेरोकटोक मिलने के लिए जेल कर्मचारियों को पैसे और गिफ्ट दिए जाते थे। कर्वी थाने में दर्ज एफआईआर में ड्राइवर नियाज़ की मदद से अब्बास को जेल से भगाने की योजना का भी जिक्र किया गया। पुलिस को मिली सूचना के बाद अब्बास अंसारी की बैरक पर सादे कपड़ों में चित्रकूट के डीएम और एसपी ने मारा छापा तो वह बैरक में नहीं मिला था।

डीएम और एसपी की छापेमारी की खबर मिलते ही जेल का सिपाही जगमोहन अब्बास को जेल अधीक्षक के कमरे से निकालकर बैरक ले गया था। डीएम और एसपी को अब्बास की पत्नी निकहत जेल अधीक्षक के कमरे में मिली। निकहत की तलाशी ली गई तो उसके पास से दो मोबाइल फोन, 21000 रुपए और 12 रियाल भी बरामद हुए। छापेमारी में बरामद फोन से विधायक की पत्नी निकहत ने डाटा भी डिलीट कर दिया। पुलिस वालों ने मांगा पासवर्ड तो गलत पासवर्ड बताया ताकि साक्ष्यों को छिपाया जा सके।