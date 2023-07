UP Rain Returns : आज यूपी के 64 जिलों में फिर लौटेगा मानसून, IMD ने जारी किया यलो अलर्ट

UP Rain Returns : यूपी में पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन बारिश का नामोंनिशान (No sign of Rain) नहीं हैं। सावन के इस महीने में लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं और गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। वहीं, कई जिलों में तापमान 35 से ऊपर पहुंच चुका है। इसी बीच मौसम विभाग (Meteorological Department) की ओर से शुक्रवार को राजधानी लखनऊ (Lucknow) समेत यूपी के कई जिलों हल्की से भारी बारिश की संभावना जतायी है। इसको लेकर विभाग ने 64 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश के ज्यादातर पश्चिमी इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। जबकि सूखे का दंश झेल रहे पूर्वी यूपी (Eastern UP) में भी बारिश (Rain) हो सकती है। अगले 24 घंटे में लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या समेत 46 जनपदों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती हैं। इसके अलावा सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, कौशांबी, हमीरपुर और महोबा समेत 18 जिलों में भारी बारिश की संभावना (Chance of Heavy Rain) है।

बता दें कि एक तरफ पश्चिमी यूपी (Western UP) में नदियां उफान पर हैं तो वहीं पूर्वी यूपी में बारिश न होने के कारण फसलों के सूखने के खतरा मंडरा रहा है। पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश नहीं होने से धान की फसल (Paddy crop) पर बुरा असर पड़ा है। वहीं, किसानों का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो धान होना मुश्किल हो जाएगा।