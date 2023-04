UP School Timings : लखनऊ का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, यूपी में बदला स्कूलों का समय,जानें क्या है न्यू टाइमिंग?

UP School Timings : यूपी (UP) में बढ़ती गर्मी से नौनिहालों की परेशानी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया जा गया है। तपती धूप और चढ़ते तापमान के मद्देनजर यूपी (UP) के स्कूल अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। स्कूलों के समय में संशोधन का फैसला लू की स्थिति को देखते हुए लिया गया है।