अमेरिकी वायु सेना और इजरायली सैन्य विमान भारत में उतरा, भारत में अचानक सैन्य हलचल तेज!

जयपुर/नई दिल्ली। भारत में अचानक अंतरराष्ट्रीय सैन्य गतिविधियों में इजाफा देखने को मिला है। जब यूएसए एयर फोर्स (US Air Force) का एक विमान कुछ देर पहले जयपुर एयरबेस (Jaipur Airbase) पर उतरा। इससे कुछ ही घंटे पहले इज़रायली सैन्य विमान (Israeli Military Aircraft) भी भारत पहुंचे थे, जिससे सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट (Security agencies on high alert) पर हैं और राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज़ हो गई हैं।

BREAKING: 🚨 A US Air Force plane and an Israeli military aircraft landed in India.

I think something big is about to happen!

— Donald J. Trump 🇺🇸 Update (@TrumpUpdateHQ) April 25, 2025