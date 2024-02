US Counter-Attack : ईरान समर्थित आतंकी समूहों पर कहर बनकर टूटी अमेरिकी सेना, इराक से सीरिया तक 85 ठिकाने किए तबाह

US Counter-Attack : अमेरिका (US) ने जॉर्डन (Jordan) में अपने सैनिकों पर हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। जिसमें अमेरिकी सेना (US Army) ने इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया और ईरानी 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' के लगभग 85 ठिकानों पर हमले किए हैं। शुक्रवार को यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन (US President Joe Biden) और अन्य शीर्ष अमेरिकी नेताओं की चेतावनी के बाद किया गया है।