  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. USA Plane Crash : मोंटाना कैलिस्पेल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते वक्त दो विमानों के बीच टक्कर,धमाके के बाद धधकी आग और उठा धुएं का गुबार

USA Plane Crash : मोंटाना कैलिस्पेल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते वक्त दो विमानों के बीच टक्कर,धमाके के बाद धधकी आग और उठा धुएं का गुबार

अमेरिका में दो विमानों के बीच टक्कर हो गई है, जिससे भीषण आग लग गई। यह दुर्घटना अमेरिका के मोंटाना स्थित कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर हुई है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर उतर रहा एक छोटा विमान, वहां खड़े एक विमान से टकरा गया। इस टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। अमेरिका में दो विमानों के बीच टक्कर हो गई है, जिससे भीषण आग लग गई। यह दुर्घटना अमेरिका के मोंटाना स्थित कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर हुई है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर उतर रहा एक छोटा विमान, वहां खड़े एक विमान से टकरा गया। इस टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

पढ़ें :- 'अगले कुछ दिनों में जांच एजेंसियां ​​देश को बताएंगी कि क्या हुआ था...' प्रियंका गांधी का अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर बड़ा बयान

चार लोगों को ले जा रहा सिंगल इंजन वाला छोटा विमान (सोकाटा टीबीएम 700 टर्बोप्रॉप) दोपहर लगभग 2 बजे कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर उतरने का प्रयास कर रहा था। लैंडिंग के दौरान इस विमान ने एयरपोर्ट पर खड़े एक विमान को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद भीषण आग लग गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक विमान आया, रनवे के अंत में दुर्घटनाग्रस्त होकर दूसरे विमान से टकरा गया। जो विमान उतरने का प्रयास कर रहा था उसमें आग लग गई, लेकिन पायलट और तीन यात्री खुद ही बाहर निकलने में सफल रहे। दो यात्रियों को हल्की चोटें आईं और उनका एयरपोर्ट पर इलाज किया गया। एक और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उन्होंने दुर्घटना की आवाज सुनी और देखी। इलाके में काले धुएं का गुबार छाया हुआ था।

पढ़ें :- 'यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है...' PM मोदी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर जताया दुख
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ट्रंप ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकी संगठन किया घोषित

ट्रंप ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकी संगठन किया घोषित

USA Plane Crash : मोंटाना कैलिस्पेल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते वक्त दो विमानों के बीच टक्कर,धमाके के बाद धधकी आग और उठा धुएं का गुबार

USA Plane Crash : मोंटाना कैलिस्पेल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते वक्त दो...

क्रिकेटर आकाश दीप को परिवहन विभाग ने दी चेतवानी, नहीं चला सकेंगे अपनी नई कार

क्रिकेटर आकाश दीप को परिवहन विभाग ने दी चेतवानी, नहीं चला सकेंगे...

पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइलक रुबिन ने मुनीर के भारत पर धमकी भरे बयानों को लेकर कहा, पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करो

पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइलक रुबिन ने मुनीर के भारत पर धमकी...

America : अमेरिका में मैरीलैंड के एक घर में लगी आग, 4 बच्चों समेत 6 लोगों की गई जान

America : अमेरिका में मैरीलैंड के एक घर में लगी आग, 4...

Ecuador nightclub shooting :  इक्वाडोर के नाइट क्लब में हिंसक घटना , आठ लोगों की मौत , तीन घायल

Ecuador nightclub shooting :  इक्वाडोर के नाइट क्लब में हिंसक घटना ,...