USA Plane Crash : मोंटाना कैलिस्पेल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते वक्त दो विमानों के बीच टक्कर,धमाके के बाद धधकी आग और उठा धुएं का गुबार

नई दिल्ली। अमेरिका में दो विमानों के बीच टक्कर हो गई है, जिससे भीषण आग लग गई। यह दुर्घटना अमेरिका के मोंटाना स्थित कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर हुई है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर उतर रहा एक छोटा विमान, वहां खड़े एक विमान से टकरा गया। इस टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिससे एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

चार लोगों को ले जा रहा सिंगल इंजन वाला छोटा विमान (सोकाटा टीबीएम 700 टर्बोप्रॉप) दोपहर लगभग 2 बजे कालीस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर उतरने का प्रयास कर रहा था। लैंडिंग के दौरान इस विमान ने एयरपोर्ट पर खड़े एक विमान को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद भीषण आग लग गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक विमान आया, रनवे के अंत में दुर्घटनाग्रस्त होकर दूसरे विमान से टकरा गया। जो विमान उतरने का प्रयास कर रहा था उसमें आग लग गई, लेकिन पायलट और तीन यात्री खुद ही बाहर निकलने में सफल रहे। दो यात्रियों को हल्की चोटें आईं और उनका एयरपोर्ट पर इलाज किया गया। एक और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उन्होंने दुर्घटना की आवाज सुनी और देखी। इलाके में काले धुएं का गुबार छाया हुआ था।