  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. बिना वीजा भारत से नेपाल भागने की कोशिश में उज्बेकिस्तानी महिला गिरफ्तार

बिना वीजा भारत से नेपाल भागने की कोशिश में उज्बेकिस्तानी महिला गिरफ्तार

बिना वीजा भारत से नेपाल भागने की कोशिश में उज्बेकिस्तानी महिला गिरफ्तार

By विजय चौरसिया 
Updated Date

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत-नेपाल की सोनौली सीमा पर तैनात इमिग्रेशन विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार शाम एक उज्बेकिस्तानी महिला को बिना वैध वीजा के नेपाल जाने का प्रयास करते हुए पकड़ लिया। पकड़ी गई महिला की पहचान उमिदा जुरेवा, निवासी ताशकंद, उज्बेकिस्तान के रूप में हुई है।

पढ़ें :- Noida News : डंपर की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौत

इमिग्रेशन अधिकारी प्रमोद कुमार दुबे ने बताया कि शाम करीब साढ़े चार बजे उक्त महिला ने भारत से प्रस्थान के लिए डिपार्चर स्टांप लगाने का अनुरोध किया। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि महिला के पास भारत का कोई वैध वीजा नहीं है।

रिकॉर्ड खंगालने पर यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि उमिदा जुरेवा को इसी वर्ष 22 फरवरी 2025 को मुंबई एयरपोर्ट से एग्जिट परमिट के साथ भारत से निर्वासित किया गया था। उसके खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर (एलओसी)’ भी जारी थी। इसके बावजूद उसने स्वीकार किया कि वह 22 अप्रैल 2025 को नेपाल मार्ग से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर गई थी।

महिला के पास से उज्बेकिस्तान पासपोर्ट (संख्या FA0472617) की मूल प्रति बरामद की गई है। इमिग्रेशन विभाग ने उसे आवश्यक कार्रवाई हेतु सोनौली थाने को सुपुर्द कर दिया है।

कोतवाली प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि उज्बेकिस्तानी महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पढ़ें :- नवाबों का शहर लखनऊ बना क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी, यूनेस्को ने अवधी व्यंजनों को दी वैश्विक पहचान

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Noida News : डंपर की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौत

Noida News : डंपर की टक्कर से बाइक के उड़े परखच्चे, मोटरसाइकिल...

बिना वीजा भारत से नेपाल भागने की कोशिश में उज्बेकिस्तानी महिला गिरफ्तार

बिना वीजा भारत से नेपाल भागने की कोशिश में उज्बेकिस्तानी महिला गिरफ्तार

नवाबों का शहर लखनऊ बना क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी, यूनेस्को ने अवधी व्यंजनों को दी वैश्विक पहचान

नवाबों का शहर लखनऊ बना क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी, यूनेस्को ने अवधी...

मायावती ने खोया जनाधार बढ़ाने के लिए भरी हुंकार, बोलीं-बसपा की मूल और असली शक्ति है बामसेफ

मायावती ने खोया जनाधार बढ़ाने के लिए भरी हुंकार, बोलीं-बसपा की मूल...

Gorakhpur Book Festival : सीएम योगी की बच्चों से स्मार्टफोन से दूरी बनाएं रखने की अपील, बोले- अच्छी पुस्तकें होती हैं व्यक्ति की सच्ची साथी

Gorakhpur Book Festival : सीएम योगी की बच्चों से स्मार्टफोन से दूरी...

लालू की बेटी सांसद मीसा भारती ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा- बिहार में बुलडोजर वालोंं की कोई जरूरत नहीं

लालू की बेटी सांसद मीसा भारती ने सीएम योगी पर साधा निशाना,...