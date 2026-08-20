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वंदे मातरम पर फिर सियासत, कांग्रेस के दो पैरा गाने के फैसले पर शाह बोले- यह राष्ट्रविरोधी फैसला है

वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के सिर्फ शुरुआती दो पैरा गाए जाने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताया और कहा कि देश में अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी...

By Harsh 
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नई दिल्ली। वंदे मातरम के पूरे संस्करण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत के सिर्फ शुरुआती दो पैरा गाए जाने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताया और कहा कि देश में अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश विरोधी फैसला लिया है। दरअसल कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुधवार को फैसला लिया था कि पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम के शुरुआती दो पैरा ही गाए जाएंगे। गीत के कुल छह पैरा हैं। शाह ने आगे कहा 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए वंदे मातरम के दो टुकड़े करके देश के विभाजन की नींव डाली और पाकिस्तान का जन्म हुआ. कांग्रेस ने लाखों शहीदों का भी अपमान किया। शाह ने आगे कहा जो वंदे मातरम् का जयघोष लगाते हुए फांसी में चढ़ गए। कांग्रेस पार्टी फिर से 1937 का अपनी पार्टी का रेज्यूलेशन मान रही है और संसद के एक्ट को नकार रही है

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कांग्रेस अब नई मुस्लिम लीग बन गई है: नितिन नबीन

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन ने भी कांग्रेस के फैसले की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी वोट बैंक की राजनीति के चलते राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रही है। नबीन ने कांग्रेस को ‘नई मुस्लिम लीग’ तक बता दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम आजादी की लड़ाई के दौरान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा और इसके लिए कई लोगों ने बलिदान दिया। ऐसे में गीत को लेकर कांग्रेस का फैसला उन लोगों का अपमान है।

15 अगस्त के कार्यक्रम से शुरू हुआ विवाद

विवाद की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में हुए कार्यक्रम के बाद हुई थी। भाजपा ने आरोप लगाया था कि वहां वंदे मातरम के पूरे गायन के दौरान सोनिया गांधी ने इसे रोकने का संकेत दिया। भाजपा ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया था और कांग्रेस पर निशाना साधा था। कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गीत रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई थी। उनके मुताबिक, सोनिया गांधी काफी देर से खड़ी थीं और उन्होंने अपने लिए कुर्सी लगाने को कहा था। रमेश ने दावा किया कि कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया गया था।

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वंदे मातरम को लेकर नए नियम भी चर्चा में

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब केंद्र सरकार ने वंदे मातरम और जन गण मन के गायन को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में दोनों के सही बोल, उच्चारण और प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा गया है। नियमों के मुताबिक, किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और जन गण मन दोनों हों तो पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान होगा। वहीं जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का अपना राज्य गीत है, वहां क्रम राज्य गीत, वंदे मातरम और फिर जन गण मन का रहेगा।

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