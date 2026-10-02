Bihar MLC Polls : कांग्रेस ने पांच सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार, तीन पर सहयोगी आरजेडी से होगा सीधा मुकाबला

Bihar MLC Polls : कांग्रेस ने 23 अक्टूबर को होने वाले बिहार विधान परिषद चुनावों के लिए पांच उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिससे तीन सीटों पर गठबंधन सहयोगी RJD के साथ सीधा मुकाबला होगा। गुरुवार देर शाम (1 अक्टूबर, 2026) कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल द्वारा मंज़ूर की गई।

कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट के अनुसार, पार्टी ने दरभंगा टीचर्स सीट से अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और पटना टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र से संजय यादव को उम्मीदवार बनाया है। RJD ने इन सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि, कांग्रेस ने कोसी ग्रेजुएट्स, दरभंगा ग्रेजुएट्स और पटना ग्रेजुएट्स सीटों से क्रमशः मनोज कुमार जायसवाल, रजनीकांत पाठक और असदुल्लाह खान को मैदान में उतारा है; इन सभी सीटों पर RJD भी चुनाव लड़ रही है।

RJD ने पिछले महीने छह सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी और साथ ही रहस्यमयी ढंग से कहा था कि “बाकी सीटों पर फैसला अभी बाकी है”। ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, वे लोग वोट देने के पात्र हैं जिनके पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम तीन साल पहले की ग्रेजुएट डिग्री है और जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं।

इसी तरह, टीचर्स निर्वाचन क्षेत्रों के लिए, वे लोग वोट दे सकते हैं जिन्हें सेकेंडरी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने का कम से कम तीन साल का अनुभव है। दोनों ही मामलों में, वोटरों का नाम इस मकसद से तैयार की गई वोटर लिस्ट में दर्ज होना ज़रूरी है।