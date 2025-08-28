सोनौली में वाहन कटिंग से जाम, स्कूल के बच्चों को लौटना पड़ा घर

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: दशहरा पर्व से पूर्व भारत-नेपाल सीमा पर एक बार फिर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गुरुवार को नौतनवा बाईपास से लेकर सोनौली टेम्पू स्टैंड तक मालवाहक ट्रकों की कटिंग कराए जाने से आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। जाम के चलते सुबह स्कूल जाने वाले कई बच्चों को समय पर न पहुँच पाने की वजह से घर लौटना पड़ा।

दलाल और पुलिस कर्मियों पर मिलीभगत का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि सीमा पर ट्रकों की लंबी कतार लगी हुई है। ऐसे में नेपाल में निर्यात बढ़ने का फायदा उठाकर दलाल सक्रिय हो गए हैं। आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से कतारबद्ध ट्रकों को लाइन से हटाकर सीधे नेपाल पहुँचाया जा रहा है और इसके एवज में मोटी रकम वसूली जा रही है। गुरुवार सुबह तक लगभग 30 ट्रकों को नौतनवा के बनेलिया मंदिर से सोनौली बुद्ध चौक होते हुए टेम्पू स्टैंड तक कटिंग कर लाया गया।

टेम्पू स्टैंड पर एक घंटे तक जाम

इस कटिंग के कारण टेम्पू स्टैंड क्षेत्र में करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। स्थिति यह रही कि कई बाइक चालक ट्रकों के बीच फंसकर गिर पड़े। सुबह सात बजे से शुरू हुई यह प्रक्रिया धीरे-धीरे कस्बे के बुद्ध चौक और कोतवाली क्षेत्र तक फैल गई, जिससे आम जनता परेशान होती रही।

पर्व से पहले ट्रकों का दबाव दोगुना

जानकारों के अनुसार, नेपाल में दशहरा पर्व से पूर्व भारत से माल का निर्यात सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना हो जाता है। इसी वजह से सीमा पर लगभग 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। नेपाल के व्यापारी अपने माल को किसी भी तरह पार कराने के लिए बिचौलियों को मोटी रकम देने के लिए मजबूर हैं।

पुलिस की सफाई

इस संबंध में कोतवाल सोनौली अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि नेपाल की ओर सर्वर फेल होने के कारण जाम की स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आम जनता हो रही परेशान

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि त्योहारों के समय सीमा पर जाम लगना आम बात हो गई है, लेकिन वाहन कटिंग और बिचौलियों की सक्रियता से स्थिति और बिगड़ जाती है। लोग सुबह से ही अपने काम-धंधे और बच्चों को स्कूल छोड़ने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।