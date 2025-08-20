Vice President Nomination : सीपी राधाकृष्णन ने किया उपराष्ट्रपति पद के लिए किया नामांकन, PM मोदी बने प्रस्तावक

Vice President Nomination : उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन (CP RadhakrishnanCP Radhakrishnan) ने पीएम मोदी की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत एनडीए के कई अन्य सांसद नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। सीपी राधाकृष्णन के नामांकन दाखिल करने के दौरान एनडीए की एकजुटता भी दिखी। बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों में प्रफुल्ल पटेल, राजनाथ सिंह, जेपी नडडा, , चिराग पासवान, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे।

67 वर्षीय सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। झारखंड की जिम्मेदारी संभालते हुए राधाकृष्णन ने तेलंगाना का राज्यपाल और पुडुचेरी का उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था। सीपी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की पढ़ाई की है।