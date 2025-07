VIDEO: हिमाचल के मंडी में बादल फटने से 8 मकान बहे; एक की मौत 7 लोग लापता; आज भी तेज बारिश की चेतावनी

Mandi Cloud burst: हिमाचल के मंडी जिले के धर्मपुर, लौंगणी और करसोग में बादल फटने में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। सात लोग लापता हैं और भारी नुकसान हुआ है। बचाव कार्य जारी है। ब्यास नदी में बाढ़ आ गई है। सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे संपर्क बाधित हो गया है। वहीं, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित रहने और बाढ़ वाले क्षेत्रों से दूर रहने का आग्रह किया है।

मंडी के करसोग में बादल फटने के बाद बचाव अभियान जारी है। मंडी सदर पुलिस की टीम ने रघुनाथ का पहाड़ में फंसे 12 लोगों को बचाया। राज्य में लगातार भारी बारिश के कारण ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 01 जुलाई 2025 को 02:00 बजे, पंडोह जलाशय में 2922.50 फीट का स्तर दर्ज किया गया। ब्यास नदी का प्रवाह 165,256 क्यूसेक होने के कारण, सभी स्पिलवे गेट खोल दिए गए, जिससे 157,310 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पावर बाईपास टनल (पीबीटी) के माध्यम से कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ। जिले में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है।

Mandi, Himachal Pradesh: Heavy rain and flash floods in Mandi district caused one death, seven missing, and extensive damage. Rescue efforts are ongoing. Beas River is flooding, schools closed, roads and bridges damaged, disrupting connectivity. pic.twitter.com/KuLBWLNkNg

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) July 1, 2025