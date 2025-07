Video: उड़ते विमान के इंजन में अचानक लगी आग; फिर पायलट ने ऐसे बचाई 235 लोगों की जान

Fire broke out Flight DL-446 Video: अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद आएदिन विमानों में गड़बड़ी की खबरें सामने आती रहती हैं। जिनमें कई बार फ्लाइट्स को तकनीकी खराबी वापस लौटना पड़ा है। इस बीच एक उड़ती हुई फ्लाइट में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। घटना के वक्त विमान में कुल 235 सवार थे। हालांकि, पायलट की सूझबूझ से एक बड़ी अनहोनी टाली जा सकी। विमान में सवार सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट DL-446 के इंजन में उड़ान भरते समय अचानक आग लगी थी। यह फ्लाइट लॉस एंजिलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट (LAX) से अटलांटा के लिए रवाना हुई थी। लेकिन, विमान के उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद इसके बाएं इंजन में आग लग गई। यह विमान Boeing 767-400 था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर N836MH है। आग की जानकारी मिलते ही विमान के पायलट ने तुरंत ‘Mayday’ घोषित किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया।

‘Mayday’ की घोषणा के बाद विमान को सुरक्षित रूप से मोड़कर वापसी की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान पूरे कंट्रोल के साथ फ्लाइट की दिशा बदली गयी। जिससे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जरूरी तैयारी की जा सके। इसके बाद फ्लाइट ने सावधानीपूर्वक रनवे पर लैंडिंग की, जिसके बाद फायर एंड रेस्क्यू टीम ने तुरंत इंजन में लगी आग बुझाई। इस तरह ने पायलट ने सतर्कता से विमान में सवार सभी 226 यात्रियों और 9 क्रू सदस्यों की जान बचायी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

A Delta Air Lines flight DL446, flying from Los Angeles International Airport (LAX) to Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), did an air turn back (ATB) to LAX following an engine fire just after the take-off on July 18, 2025.

