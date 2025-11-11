Video- इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के पास कार में जोरदार धमाका; अब तक 5 लोगों की मौत और कई घायल

Islamabad Car Blast: दिल्ली एक कार में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पर मंगलवार दोपहर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्लामाबाद के जी-11 इलाके में हुए इस विस्फोट में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है कई अन्य घायल हो गए।
Islamabad Car Blast: दिल्ली एक कार में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां पर मंगलवार दोपहर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस्लामाबाद के जी-11 इलाके में हुए इस विस्फोट में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है कई अन्य घायल हो गए।
इस्लामाबाद में हुए धमाके के बाद पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि विस्फोट अदालत की पार्किंग में खड़ी कार में हुआ। ब्लास्ट विस्फोट से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। कुछ ही मिनटों में, बचाव दल और सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए, इलाके को सील कर दिया और विस्फोट के सही कारण का पता लगाने और यह पता लगाने के लिए जाँच शुरू कर दी कि क्या इसमें कोई अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल थी।
पाकिस्तान के सरकारी न्यूज चैनल PTV ने दावा किया है कि यह एक सुसाइड ब्लास्ट था। इस ब्लास्ट की आवाज पुलिस लाइन हेड क्वार्टर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि यह घटना जिला अदालत के गेट नंबर 11 के पास हुई, जहां एक वाहन के अंदर रखे सिलेंडर में विस्फोट हुआ।
🚨🇵🇰💥 Just In:
Massive Explosion 💥 reported at a court in Islamabad…False Flag of Asim Munir…Join teligram For Brutal video of Blast
पढ़ें :- Pakistan : खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी पर हुआ अटैक, कैप्टन सहित 6 सैनिकों की मौत
Story developing. pic.twitter.com/BRo4VCe7wT
— THE UNKNOWN MAN (@Theunk13) November 11, 2025
इससे पहले भारत की राजधानी दिल्ली का लाल किला इलाका सोमवार शाम एक तेज़ धमाके से दहल गया। यह धमाका शाम करीब 7 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती कार में हुआ। पुलिस को शक है कि यह एक फिदायीन (आत्मघाती) हमला था। भारत की जांच एजेंसियां इस आतंकी हमले की जांच में जुटी हुई हैं।