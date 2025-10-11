VIDEO: उत्तर प्रदेश की महिला ने 48 साल में पहली बार देश के लिए जीता मिसेज यूनिवर्स का खिताब, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दी बधाई

भारत के लिए आज तक किसी ने भी मिसेज यूनिवर्स का खिताब नहीं जीता था। इस बार यह खिताब उत्तर प्रदेश की एक महिला ने अपने नाम किया है। यह खिताब जितने के बाद उन्होने न सिर्फ प्रदेश का नाम ऊंचा किया बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली शैरी सिंह ने फिलीपींस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण जीता है।
नई दिल्ली। भारत के लिए आज तक किसी ने भी मिसेज यूनिवर्स (Mrs Universe) का खिताब नहीं जीता था। इस बार यह खिताब उत्तर प्रदेश की एक महिला ने अपने नाम किया है। यह खिताब जितने के बाद उन्होने न सिर्फ प्रदेश का नाम ऊंचा किया बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली शैरी सिंह ने फिलीपींस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज यूनिवर्स 2025 का 48वां संस्करण जीता है। यह पल भारत के लिए गौरव का पल है।
बता दें कि मिसेज यूनिवर्स का 48वां संस्करण फिलीपीन्स (48th edition of Mrs. Universe Philippines) के मनीला में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में 120 सुंदरियों ने हिस्सा लिया था और सभी को पीछे छोड़ते हुए शैरी सिंह ने यह खिताब जीत इतिहास रचा है। सोशल मीडिया पर शैरी सिंह के क्राउन (crown) पहनते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान उनकी आंखे भी नम हो गई है। वहीं प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप सेंट पीटर्सबर्ग, सेकेंड रनरअप फिलीपींस, तीसरे रनरअप- एशिया और चौथे स्थान पर रूस ने जगह बनाई है।
एक बेटे की मां शैरी सिंह
शैरी सिंह (Shari Singh) का जन्म उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित मकौड़ा गांव में एक साधारण गुर्जर परिवार में हुआ था। मौजूदा समय उनकी उम्र 35 वर्ष है और उनकी शादी सिकंदर सिंह से हुई, जिससे उनका एक बेटा भी है। शैरी सिंह पेशे से एंटरप्रेन्योर, मॉडल और सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होने अपने करियर की शुरुआत फैशन और मॉडलिंग से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान तब मिली जब उन्होंने यूएमबी पेजेंट मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता। शैरी सिंह लंबे समय से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस (Mental Health Awareness) और वुमन एम्पावरमेंट (Women Empowerment) जैसे विषयों पर काम कर रही हैं।