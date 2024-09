Video : मां ऐश्वर्या को अवॉर्ड मिलने पर आराध्या बच्चन ने दौड़कर लगाया गले, संस्कार हो रही है तारीफ ,ये वीडियो जीत लेगा आपका दिल

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन (Bollywood actress Aishwarya Rai Bachchan) हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवॉर्ड्स में बेटी अराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) के साथ पहुंची थी। इसमें उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स) का अवॉर्ड मिला था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह अवॉर्ड लेने के बाद अपनी स्पीच में बेटी का जिक्र करती हुई नजर आ रही हैं। जबकि स्टेज से निकलने के बाद अराध्या बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें पैर छूता देख फैंस उनके संस्कारों की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं।

ऐश्वर्या राय के वायरल वीडियो में वह कहती हैं, और शुक्रिया अराध्या मेरे साथ यहां होने के लिए। लव यू। आपका यहां होना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। शुक्रिया Siima। इस वीडियो के अलावा सामने आए वीडियो में अराध्या बच्चन (Aaradhya Bachchan) मां से स्टेज से उतरने के बाद उन्हें गले लगाते हुए नजर आती हैं।

Heartwarming moment!#AishwaryaRaiBachchan introduces her daughter #Aaradhya to legendary actor @NimmaShivanna, who seeks heartfelt blessings as she falls at his feet. A beautiful display of respect and tradition! pic.twitter.com/7dZ4bCpila

— A Sharadhaa (@sharadasrinidhi) September 18, 2024