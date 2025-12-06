VIDEO: अभिनेता कार्तिक आर्यन इस समय है बहुत खुश, तेरा यार हूं में गाने पर जमकर किया डांस

मुबई। अभिनेता कार्तिक आर्यन (actor kartik aryan) आज कल बहुत खुश नजर आ रहे है। इसका कारण है हाल ही में उनकी बहन कृतिका ने अपने होमटाउन ग्वालियर (Hometown Gwalior) में शादी कर ली है। कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपनी बहन के ऊपर फूलों की छतरी पकड़े हुए थे, जब वह शादी के मंडप की ओर जा रही थी। वह सभी कार्तिक के गाने ‘तू मेरी मैं तेरा’ पर डांस करते हुए दिखे।

The way he moves🫠 #KartikAaryan dancing on tu meri Mein Tera title track at sister’s sangeet. pic.twitter.com/zoJrknTaSl — ☀️ (@rayybeann) December 3, 2025

अभिनेता कार्तिक आर्यन (actor kartik aryan) की बहन डॉ. कृतिका तिवारी (Dr. Kritika Tiwari) हेयर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट (Hair Transplant Specialist) हैं। उन्होंने तेजस्वी कुमार सिंह (Tejashwi Kumar Singh) से शादी की है, जो एक पायलट हैं। पिछले कुछ दिनों से कार्तिक की बहन की शादी से पहले के सेलिब्रेशन के वीडियो वायरल हो रहे थे और एक्टर ने खुद भी फैंस को इन फंक्शन की झलक दिखाई थी। इस बीच, कार्तिक ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ (movie Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri) की रिलीज़ की तैयारी कर रहे हैं। समीर विदवान्स द्वारा निर्देशित, ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ को धर्मा प्रोडक्शंस और नमः पिक्चर्स (Dharma Productions and Namah Pictures) ने पेश किया है। इसे करण जौहर, अदर पूनावाला, अपूर्व मेहता, शरीन मंत्री केडिया और किशोर अरोड़ा (Karan Johar, Adar Poonawalla, Apoorva Mehta, Shareen Mantri Kedia and Kishore Arora) ने प्रोड्यूस किया है। कार्तिक और अनन्या के अलावा, फिल्म में जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता (Jackie Shroff and Neena Gupta) भी हैं। यह फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। कार्तिक और अनन्या आखिरी बार फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ में एक साथ नज़र आए थे।