इच्छाधारी नाग बनेंगे कार्तिक आर्यन, शुरू हुई फिल्म की शूटिंग, एक्टर ने तस्वीर शेयर कहा- हर हर महादेव

बॉलीवुड के फेमस स्टार कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘नागजिला’ की शूटिंग शुरू कर दी है। अभिनेता ने सोशल मीडिया के जरिये आज ये जानकारी दी। कार्तिक ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें वह क्लैपबोर्ड पकड़े हुए कैमरे के सामने स्माइल करते हुए दिख रहे है। क्लैपबोर्ड पर फिल्म का नाम ‘नागजिला’ और डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा का नाम लिखा हुआ है।

क्लैपबोर्ड पर एक हल्दी का टीका भी दिखाई दे रहा था, जिससे यह पता चल रहा है कि शूटिंग शुरू करने से पहले टीम ने पूजा की थी। इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में कार्तिक ने बताया कि दिलचस्प बात यह है कि वह ‘नागजिला’ की शूटिंग ऐसे दिन शुरू कर रहे हैं, जब उनकी पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘भूल भुलैया 3’ की रिलीज को एक साल हो चुका है

इच्छाधारी नाग के रोल में दिखेंगे कार्तिक आर्यन

बता दें अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, ‘भूल भुलैया 3 की रिलीज को एक साल पूरे हो गए। नागजिला की शूटिंग का पहला दिन हर हर महादेव.’ कार्तिक आर्यन फिल्म नागजिला में एक इच्छाधारी नाग प्रियम्वदेश्वर प्यारे चंद की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले उनका लुक अप्रैल में रिविल किया गया था।

करण जौहर ने किया था फिल्म का ऐलान

करण जौहर ने फिल्म का मोशन पोस्टर शेयर करते हुए लिखा था, ‘इंसानों वाली पिक्चरें तो बहुत देख लीं, अब देखो नागों वाली पिक्चर! नागजिला- नाग लोक का पहला कांड. फन फैलाने आ रहा है प्रियम्वदेश्वर प्यारे चंद. नाग पंचमी पर 14 अगस्त 2026 को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में.’

रवि किशन भी हैं ‘नागजिला’ मूवी का हिस्सा?

बताते चलें कि कार्तिक आर्यन की ‘नागजिला’ फिल्म की कहानी से जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है. इसकी कास्टिंग को भी गुप्त रखा गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि रवि किशन फिल्म में शामिल हो चुके हैं।